Juhtkiri | Sidus ühiskond edeneb visalt 

Esimene öelnud talle: „Kui me praegu teeme piirid lahti odavale tööjõule, siis paarikümne aasta pärast on kogu Eesti Ida-Virumaa. Sind ei ole lihtsalt enam vaja neile, sest nad valivad oma uued Kõlvartid ja Yana Toomid.“

Kesiselt edeneva integratsiooni pärast ei valuta ükski Eesti erakond südant ilmaasjata: tõsiasi seegi, et Ukrainast ja mujalt pärit sisserändajad, kes on valinud Eesti oma püsivaks elukohaks, kipuvad siduma end pigem venekeelse kultuuriruumiga, mille tulemusena on neil ja nende järglastel haridus-, töö- ja sotsiaalelus pahatihti samasugused piiratud võimalused ja väljakutsed nagu kohalikel venekeelsetel. Ent hoopis teine asi on mõista anda, justkui poleks teisest rahvusest kaasmaalastel võimu juurde asja.