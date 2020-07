Eesti uudised LIMUKATE PEALETUNG ELAMURAJOONIS: see on nagu tulnukate rünnak õudusfilmis! Henry Linnard , täna, 19:12 Jaga: M

ÄMBRITÄITE KAUPA: Tigude pealetungi all kannatav kohalik elanik Heli on koos naabriga viimaste päevade jooksul kokku korjanud seitse kümneliitrist ämbritäit lusitaania teetigusid. Foto: Stanislav Moškov

Pirita elamurajooni elanikud on püstihädas apla võõrliigina tuntud lusitaania teetigude pealetungiga, kes pesitsevad hooldamata raudtee kõrges rohus ning roomavad öösel aedadesse, et hävitada kõik taimed. „Neid korjates tundsin, et mul tekib lausa allergia. Läksin lapiliseks, magada ei saanud. See tuleb närvidest. Kui neid tuleb ja tuleb ja lõppu ei paista, siis see hakkab psüühikale!“ ütleb sealne elanik.