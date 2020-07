Laagna tee surmaavarii põhjustamises kahtlustatava Isa Khaliloviga võidu kihutanud 29aastane mees vahistati 

Tegemist on 29aastase mehega, kel on kaks kehtivat väärteokaristust kiiruse ületamise eest. Lisaks kahele karistusele on tema suhtes käimas kaks väärteomenetlust seoses juunikuus toime pandud liiklusrikkumistega, teatas prokuratuur pressiteates.

Ringkonnaprokurör Diana Helila sõnas, et prokuratuur on lisaks BMW juhile esitanud tänaseks kuriteokahtlustuse ka Chevrolet’ juhile. „Prokuratuur käsitleb Chevrolet juhti avarii kaaspõhjustajana. Arvestades tema osalust kogu sündmuste käigu juures alates sõidu algusest kuni avarii toimumiseni, leiame, et kuigi Chevrolet ise avariis ei osalenud, on ka temal selge roll avarii toimumises. Hoolimata sellest, et Chevrolet juht ei ole kriminaalkorras karistatud, on tema liikluskäitumist arvestades põhjendatud karta, et vabaduses viibides võib ta ka edaspidi ohustada kaasliiklejaid. Seetõttu esitas prokuratuur nädalavahetusel kohtule taotluse Chevrolet’ juht uurimise ajaks vahistada ning kohus nõustus prokuratuuri taotlusega,“ selgitas ringkonnaprokurör Helila.