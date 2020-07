NOOLTERAV VAIDLUS: kas vibuga küttimine paneks metskitsed asjatult valudes piinlema? 

Juba viimased kuus aastat tohib Eestis vibuga küttida väikeulukeid nagu kopraid, minke ja kährikuid, lisaks linde. Vibuküttide seltsi Mägilased eestvedaja Rita-Anette Kohava sõnul on üks peapõhjuseid vibujahi legaliseerimiseks metskitsedele see, et nende arvukus on suurenenud just tiheasustusega alade lähedal, kus tulirelvaga küttimine ei pruugi olla ohutu. „Autoavariid toimuvad just sellistes kohtades, kus on palju inimesi, palju autosid. Tulirelvaga küttimine võib seal olla ohtlik,“ rääkis Kohava. Ta lisas, et relvadel on rikošeti oht ning need teevad kõva pauku ja müra. Küttimine peab olema 200 meetrit majadest eemal, et see ei seaks inimesi ohtu. Vibuga laskmine oleks sellistes kohtades vaiksem ja ohutum.