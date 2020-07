MILJONIPETTUS: Eestist Saksamaale saadetud õlu ja vein ilmusid Grossi poodide lettidele 

51aastane Polonski on maksuameti uurijatele juba vana tuttav. 2007. aastal sai ta karistada kümnemehelise salakaubitsejate jõugu juhtimise eest. Eesti Päevaleht kirjutas tollal, et nad vedasid Venemaalt Rootsi ligi miljon salasigaretti, mis olid peidetud külmhaagise lae ja põranda alla. Viimase kahe aasta jooksul on aga Polonski lausa kaks korda maksukuritegude tõttu kohtu ette sattunud.