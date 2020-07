RAIPEHAIS MATAB HINGE! Paldiski elanikud kurdavad: „Keegi rikastub kõigi meie tervise arvelt.“ 

Paldiski pikaaegne elanik märgib, et ei ole viimasel ajal enam lõhna tundnud. „See draama on praeguseks vist lahenenud. Kuulsin, et tehas pandi jaanipäevast kinni. Probleem oli tegelikult avamisest saadik, aga viimastel kuudel muutus võikaks. Pahaseid elanikke on terve Paldiski täis.“