Eesti uudised KAARDID JA GRAAFIKUD | Vaata, kus on Eestis juba rohkem töötuid kui eelmise majanduskriisi tipphetkel Priit Pärnapuu , täna, 12:57 Jaga: M

Kõige enam on viimase aastaga kasvanud registreeritud töötute arv Tallinnas ja selle ümbruse valdades. Foto: Priit Pärnapuu

Eelmise majanduskriisi kõrgeimas tipus, 2010. aasta märtsis, oli Eestis 93 742 registreeritud töötut. Praegu on sellest küll üle riigi 40 000 töötut vähem, kuid Viimsis on olukord muutunud veelgi hullemaks kui toonase kriisi ajal. Sama kehv on lugu iluteenindajate seas, samuti ajakirjanikuks või suhtekorraldajaks õppinutel. Ka doktori- või magistrikraadiga töötuid on praegu rohkem kui toona. Vaata põhjalikke kaarte ja graafikuid!