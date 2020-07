Minister Kiik kinnitab: terviseameti uue juhi konkurss tuleb aus ja läbipaistev

Eestis on viimase kahe nädala jooksul diagnoositud 15 COVID-19 haigestunut. Samal ajal kasvab haigestumine jõudsalt mujal maailmas ning ka riikides, mis olid haiguse juba seljatanud.

„Eestis ei ole hetkel kahtlust ulatuslikuks varjatud levikuks. Olukord on kontrolli all. See ei pruugi meil alati nii jääda, aga hetkel on nii,“ sõnas ta.

Maailma näitel võib Härma sõnul järeldada, et kui koroonaviiruse tõkestamisega järjepidevalt ei tegeleta, siis tuleb viirus kohe tagasi. Euroopa pilt on iseenesest hea ja kogu piirkonnas on vaid mõned nakkuskolded. Üks nakkuse levikukoht on lihatööstused. „Seal ollakse koos. Samuti on seal valju müra. Paratamatult peavad inimesed minema üksteise kuulmiseks ka üksteisele lähemale, mis soodustab viiruse levimist,“ sõnas Härma.

Härma sõnul on oluline osa viiruse levikust ka inimfaktor. Piiride avamise ja inimeste liikumisega kaasneb ka nakatumise risk. „Siin Eestis paigal oleva inimese jaoks on koroonaviiruse risk praegu madal. Meil ei ole väga palju nakatunuid ja meil on kõrge testimise tase,“ selgitas ta. Samas ta tõdes, et see olukord ei ole jääv ning seni kuni meil ei ole vaktsiini, ei saa ka rääkida ohu möödumisest ja karjaimmuunsusest.

Kiik: meie tervishoiusüsteem on teiseks laineks valmis

„Olen nõus selle rõhutatud põhimõttega, et kui inimesed ei võta asja tõsiselt, siis viirus paratamatult levib,“ sõnas ta.