Hiina saatkond saatis politseile elamislubade asjus märgukirja 

Hiina saatkond teatas mõni aeg tagasi politseile saadetud märgukirjas, et kuna lende on ikka vähe, jäävad paljud hiinlased Euroopasse lõksu ja riskivad sellega, et nende viisa aegub. „Võttes arvesse praegust olukorda lennunduses, paneb Hiina kodanike viisade ja elamislubade pikendamise küsimus saatkonda väga muretsema. Seega palub saatkond PPA-l nendele teemadele tähelepanu pöörata ning palub lahkesti [PPA] abi viisa- ja elamislubade pikendamise avalduste esitamisel, et kindlustada [Hiina kodanike] seaduslik viibimine Eestis,“ teatas saatkond märgukirjas.