Sada päeva Filipiinidel: Jõhvi mees osutus lennufirma pantvangiks 

Välisministeerium sai Trofimovi olukorrast teadlikuks 24. märtsil. „Eesti saatkond Tokyos on olnud kontaktis Filipiinide ametivõimudega olukorrale lahenduse leidmiseks ning lisaks on isikuga olnud läbivalt kontaktis Eesti aukonsul Filipiinidel, kes on tegelenud ka tema elutingimuste parandamisega,“ teatas välisministeeriumi meedianõunik Leen Lindam.

„Isik on loobunud välisministeeriumi ja saatkonna välja pakutud päästelendudest ning erandjuhtudel koju naasmiseks vormistatavast konsulaarabi laenust,“ selgitas Leen Lindam. „Oluline on märkida, et isik lendas Filipiinidele ajal, mil riigid olid välja kuulutanud eriolukorra ja ka välisministeerium oli välja andnud reisihoiatuse, mis pani muuhulgas inimestele südamele, et reisides on oht jääda asukohariigi liikumispiirangute tõttu riiki kinni.“

„Hiljuti väljendas Roman Tromov soovi ikkagi Eestisse tagasi tulla ning tegeleme talle tagasilennu organiseerimisega,“ lisab Lindam. „Seega on tal võimalik soovi korral lähipäevil Eestisse naasta.“

Häda halli passiga

Trofimovi sõnul on Eesti väljaantud välismaalase pass tõeliselt haruldane dokument. Seda uurivad tähelepanelikult kõikide riikide ametnikud. Filipiini ametnikud korraldasid peaaegu ülekuulamise, et mis pagana paber see on ja kas see ikka üldse on dokument.