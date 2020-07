Noorte väljaränne Eestist eelmisel aastal suurenes 

Statistikaameti juhtivanalüütik Ethel Maasing ütleb, et viie aastaga on Eestis elavate noorte arv vähenenud ligi 5000 võrra. „Põhjuseks on see, et noorte vanuserühmast on kasvanud välja laulva revolutsiooni ajal sündinud lapsed. Lisaks jõuavad noorte vanuserühma lapsed, kes on sündinud 2012. aastal, mil Eestis nägi ilmavalgust ligi 4000 last vähem kui 20 aastat varem,“ lausub Maasing.