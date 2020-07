Toomas Alatalu | Millele vihjavad Venemaa hääletustulemused? 

Toetamise-mittetoetamise vahekordi oblastite ja linnade kaupa vaadates on tulemused 70 : 30 ja 80 : 20 vahel, ainsaks erandiks Neenetsi-Jamali rahvusringkond, kus 40 000 hääletajat lükkasid vahekorras 44 : 55 parandused tagasi. Selge see, et kohalikke loodusvarasid ekspluateeriv venelastest ärieliit ei soovi oma tulu jagada Arhangelski oblasti ladvikuga, kellega neid tahetakse liita. Fakt samas seegi, et see on ka kohalike neenetsite rahvusliku ühenduse Yasavey tahe.