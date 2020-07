Seisukoht Seisukoht | Vajame ühiskondlikult aktiivseid sportlasi Mart Treial, spordireporter , täna, 19:25 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Nagu näeme, on koroonapausi järgne profisport läbi imbunud rassismivastasest kampaaniast. See, et tippsportlased juhivad tähelepanu ühiskondlikele probleemidele (mitte segi ajada poliitikaga!), on ainiti tervitatav. Lausa tänuväärne.