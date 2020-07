Juhtkiri | Maasikad toodi valitsuse kodurahu ohvriks 

Milleks pikendada juba kohalolevate võõrtööliste siinviibimise õigust aasta lõpuni, kui uued töötajad on piltlikult öeldes juba ukse taga? Kui on – kuna mitmed teised Euroopa riigid püüdsid haiguspuhangu kiuste leida viise, kuidas vajalikud abikäed aegsasti kohale jõuaksid, võib tähendada, et võõrtöölistesse valitsuse tasandil varjamatu põlgusega suhtunud Eestisse erilist tungi enam polegi.

Nii on tööjõukriisi lahendamisest rääkimine ennatlik, kuniks augustiks lahkuvate töötajate asemel pole uued kohal. Kahju on aga juba tehtud, kui mõelda kümnete tonnide kaupa mädanenud maasikatele, millele õigel ajal korjajaid ei leidunudki. Kui võimuliit sedastab nüüd, et isegi kõrgema nakkuskordajaga riigist pärit ukrainlane ei kujuta pärast kahenädalast karantiini enam kellelegi ohtu, siis kuidas erinenuks olukord juuni alguses, mil olnuks viimane aeg marjakorjajad riiki lubada? Kas valitsuse viimases otsuses võib näha ülestunnistust, et ühe koalitsioonipartneri jonn on olulisem argument kui rahvatervis ja majanduse kiire taastumine?