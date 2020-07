ÜLE 11 000 PÄEVAS! Florida osariik lõi koroonarekordi 

Florida lõi omaenese kurba rekordit järgemööda, kuid reedene number on seni suurim. Kokku on osariigis enam kui 200 000 koroonadiagnoosi ja surnud üle 3700 inimese. Märkimisväärselt palju on sealkandis nooremas eas nakatunuid. CBS News vahendab, et enam kui 14 protsenti koroonatestidest annab positiivse tulemuse. Osariik ei taha aga koledale statistikale vaatamata inimeste liikumist eriti piirata – kriitikute sõnul ei tehtud seda piisavalt ka siis, kui piirangud veel kehtisid.