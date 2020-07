Maasikad raisus: valitsuse otsus marjakasvatajaid ei aita 

Nii nagu eelmine aasta, ei ole ka see aasta olnud maasikakasvatajate jaoks helde. Järsud kuumalained, hoovihmad ning trall Toompeal võõramaalastest tööjõu ümber on andnud taluomanikele paraja peavalu. Just viimase pärast on paljud taluomanikud muutunud tundlikuks igasuguse tähelepanu suhtes ning eelistavad ajakirjanikuga rääkides jääda anonüümseks.

Samal teemal Eesti uudised TERE, UKRAINLASED! Opositsiooni aetava kiilu hirmus lubab valitsus võõrtöölised riiki „Ei taha mina tähelepanu ja ei taha nemad ka tähelepanu,“ põhjendab Lõuna-Eesti talunik anonüümseks jäämist, keda teeb eriliselt ettevaatlikuks asjaolu, et ajutiste töölistena käisid tal maasikaid korjamas Aafrikast pärit noormehed. „Valitsuse eesmärk peaks olema siinsete töökohtade hoidmine. Olgu need töölised kas Ukrainast või Aafrikast, kui saak koristamata jääb, siis pole järgmistel enam tööd. Muidu läksid marjad või vili tööstusesse või mujale, aga sel kevadel sai ainult kümnendiku tavapärasest maasikakogusest kätte.“

„Esmaspäevasest otsusest ei ole mul mingit kasu, selle otsuse oleks pidanud tegema 1. mail,“ pahandab ta. „Siis oleksid töölised saanud olla karantiinis ja pärast seda rahulikult tööd teha. Varsti on viljavõtu aeg, kelle ma kuivatisse panen? Väljaõppinud ukrainlased on olemas, kes töö suurepäraselt ära teeksid. Kohalikke on nähtud küll, üks päev tuleb tööle ja siis on kõik.“

Samamoodi arvavad ka mitmeid teised taluomanikud Toompea otsusest - selle aasta rong on juba läinud.

“Tänavuse aasta saak on juba korjatud. Selle, mis päästa sai, päästsime oma jõududega. Eriti laastavad olidki just viimased vihmased päevad,” räägib talu omanik Jaanika Aruaas.