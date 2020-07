Margus Punab: enamiku seksuaalse ahistamise juhtude taga on põhiosas põlvkondade konflikt 

1. Vanem põlvkond, kelle seksuaalne noorus vormus 80ndatel +/- 5-10 aastat. See oli põlvkond kes protestis oma vanemate suhteliselt konservatiivse alalhoidliku maailmavaate vastu. Põlvkond kelle ideaalid kujunesid kuskil Praha kevade, Pariisi tudengirahutuste ja lillelaste liikumise ja kommuunide ajastu vahendatud mõttemullistustes. Kõige ehedamalt tulid kõik need jooned esile EÜE suvedes. Ega ilmaasjata tekkinud nimetus - EÜE põlvkond. Põhiosas keerles see kultuur ümber klassikaliste α-isaste, kõige sinna kaasa käivaga.

2. Viimase 10-(20) aasta jooksul on aga täiskasvanuikka jõudnud kardinaalselt erineva mõttemaailmaga põlvkond. Esiteks, erinevalt eelmisest põlvkonnast, on nende inforuum tänu paremale keeleoskusele ja info demokratiseerumisele oluliselt laiem. Teiseks on nende seksuaalse väljakujunemise ja vastava taju aluseks lääne kultuuriruumi tänane konsensus. Ja seda konsensust on Eestis väga jõuliselt ja ka edukalt vahendanud ka Eesti Seksuaaltervise Liit.

Siit johtub, et kultuur, naljad ja ka (seksuaalne) käitumine, mis enamusele vanemast põlvkonnast, nii meestele kui ka naistele, on täiesti OK, nad on sellises kultuuris ju üles kasvanud ja põhiaja ka elanud, on nooremale põlvkonnale täiesti vastuvõetamatu, suisa seksuaalse ahistamise või vägivalla valda kvalifitseeruvad. Väga suur osa intelligentsamast keskealiste põlvkonnast on selle muutuse kas intuitiivselt või siis kogemuslikult ära tajunud ja ennast muutunud oludega rohkem või vähem kohandanud. Kes pole muutust märganud ja ennast muutud, need on nüüd järjest kasvaval määral ühiskonna hammas(ratas)te vahel.