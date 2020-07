Õhtulehe spordiblogi Mart Treial | Kas FC Flora ongi pidurdamatu? Mart Treial , täna, 19:32 Jaga: M

Vlasi Sinjavski (vasakul), Vladislav Kreida, Konstantin Vassiljev ja Maksim Paskotši poseerimas Evald Tipneri nimelise karika ja medalitega. FC Flora käes on lisaks ka meistritiitel ja superkarikas. Foto: Tiina Kõrtsini

Faktid, et Tallinna FC Flora jalgpallimeeskonna käes on alates laupäevast kõik kolm trofeed ja meistrivõistlustel saavutatud kümne vooruga seitsmepunktiline edu, panevad küsima, kas rivaalidel õieti ongi šanssi?