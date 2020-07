BRITID LEEVENDAVAD PIIRANGUID: Eestist tulijad peavad aga jääma karantiini. Miks nii? 

Briti transpordiamet avaldas 3. juulil teate, mille kohaselt alates 10. juulist on tühistatud kohustus end riiki saabumisel kaheks nädalaks isoleerida neil reisijatel, kes saabuvad 59 riigist ja Suurbritannia 14 meretaguselt alalt. Juuni alguses kehtestatud piiranguid leevendatakse Briti peaministri Boris Johnsoni sõnul nende riikide puhul, kes on koroonaolukorra kontrolli alla saanud. Leevendus kehtib maa-, vee- ning õhutranspordile.

Arvesse võeti ka, kas sihtriigis on Ühendkuningriigist tulevatele reisijatele karantiinikohustus määratud. Eestis on välisministeeriumi andmetel Ühendkuningriigist saabujale eneseisolatsiooninõue kehtiv, kuna seal on viirusega nakatunute arv 100 000 elaniku kohta liiga suur.

Jänese sõnul on Briti ja Eesti valitsused olnud pidevas suhtluses ning Eesti riigijuhte on kavatsustest teavitatud. Otsus Eesti nimekirjast välja jätta tehti toona kättesaadavatele andmetele tuginedes, kuid nimekirja uuendatakse vastavalt arengutele, kinnitas ta.

Välisministeeriumi meedianõunik Leen Lindam kinnitas saatkonna juttu: „Välisministeerium on olukorrast teadlik ja aktiivne suhtlus Ühendkuningriigi ametkondadega on sel teemal käinud mõnda aega ja jätkub, oleme sellest rääkinud ka Ühendkuningriigi suursaadikuga Eestis.“ Lindami sõnul on ka plaanis Briti välisministriga teema tõstatada, et selgitada, miks Eestist saabujatelt peaks karantiinikohustuse eemaldama ja miks Eesti valitsus praegu samaga vastata ei soovi.