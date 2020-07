Eesti uudised OSTAD ENERGIAJOOGI, SAAD TERVISERISKI?! Erik Orgu hoiatab: „Äärmiselt vastustundetu on selliseid tooteid promoda lastele ja noortele!“ Reti Jõerand , täna, 16:34 Jaga: M

JÄRJEKORDNE HULLUS: Eestis on noorte seas menukas energiajoogipulber näiteks G-Fuel. Toitumisnõustaja Erik Orgu hoiatab, et kofeiinikogus ühe serveeringu kohta on meeletu ning see võib olla ohtlik. Foto: Merilin Ulm

„Mu teismeline poeg tellis salaja kalli energiajoogipulbri, mida YouTube'is oli reklaaminud mingi Eesti suunamudija. Huvi pärast proovisin seda: võtsin ühe lonksu ja mul läks süda pahaks ja käed hakkasid värisema,“ ohkab murelik ema. Toitumisnõustaja Erik Orgu hoiatab, et kofeiinikogus on energiajoogis meeletu: „Äärmiselt vastustundetu on selliseid tooteid promoda ja müüa lastele ja noortele!“