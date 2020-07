ÜLE SAJA ÖÖPÄEVA LENNUJAAMAS: Filipiinidele koroonalõksu jäänud Jõhvi elanik ihkab viimaks koju pääseda 

Jõhvist pärit Roman Trofimov lendas Filipiinidele 20. märtsil. Manila lennujaamast ei pääsenud Trofimov välja, kuna riik kehtestas koroonapadeemia tõttu karantiini.

Samal teemal Eesti uudised ÕHTULEHE SUUR DOKK | Kuidas mõjutab koroonaviirus Eestit ja meie inimesi? "Immigratsiooniametnik küsis mu käest, kes mulle selle passi andis ja miks ma kodakondsuseta olen," kirjutab halli passi omanik Trofimov sotsiaalmeedias ning lisab, et ta tundis end teisejärgulise inimesena, keda ametnik mitmel korral "kodakondsuseta isikuks" nimetas.

Immigratsiooniametnik ütles Trofimovile, et saadab ta riigist välja. Oma passi Roman tagasi ei saanud, see lubati talle tagastada, kui ta riigist välja lendab. Kahjuks peatas lennufirma AirAsia, millega mees lendas, samal päeval eriolukorra tõttu lennud.

Välisministeerium sai Roman Trofimovi olukorrast teadlikuks 24. märtsil. "Eesti saatkond Tokyos on olnud kontaktis Filipiinide ametivõimudega olukorrale lahenduse leidmiseks ning lisaks on isikuga olnud läbivalt kontaktis Eesti aukonsul Filipiinidel, kes on tegelenud ka tema elutingimuste parandamisega," teatas välisministeeriumi meedianõunik Leen Lindam.

Trofimov lendas Eestist Peterburi samal päeval, kui Eestis kuulutati välja eriolukord, 12. märtsil. Filipiinidele jõudis Roman ümberistumistega Novosibirsk-Bangkok-Manila, teadmata, et sihtkohariik oli eriolukorra välja kuulutanud juba 15. märtsil.

Oma Facebooki-lehel kurdab Trofimov, et on pidanud lennujaamas magama põrandal ja metallist pinkidel ning lennujaam on talle süüa pakkunud kaks korda päevas.

"Isik on loobunud välisministeeriumi ja saatkonna välja pakutud päästelendudest ning erandjuhtudel koju naasmiseks vormistatavast konsulaarabi laenust," selgitas Leen Lindam. "Oluline on märkida, et isik lendas Filipiinidele ajal, mil riigid olid välja kuulutanud eriolukorra ja ka välisministeerium oli välja andnud reisihoiatuse, mis pani muuhulgas inimestele südamele, et reisides on oht jääda asukohariigi liikumispiirangute tõttu riiki kinni."