IKKA VEEL VARJUPAIGAS: Kalamaja hulkurkoer Žorik vajab sobivat kodu  

Valneri sõnul olid algsed kodupakkujad leidnud, et loom on liiga räpane, ja keeldunud sõnadega: „Me mõtleme, aga vist ikka ei saa talle kodu pakkuda. Me võtame hoopis selle kõrvalpuuris oleva koera äkki!“



Valner on nõutu ega saa aru, miks inimesed nii teevad. „Aga kui nad oleksid Žoriku eest ka tegelikult hoolitsenud, siis nad ka oleksid teadnud, milline ta välja näeb. Eks ole? Kodupakkujaid oli veelgi, aga need ei kvalifitseerunud – üks oleks pannud ta puuri, teisel polnud aeda ümber jne. Ma ei taha, et ta oma viimased sammud puuris peab tegema. See on lausa vastuvõetamatu!“ sõnab ta.



Praegu on Žorik endiselt varjupaigas. Valner kirjutab, et minnakse veel ühte potentsiaalset kodu üle vaatama. „Igaks juhuks panen oma suu nüüd kinni ja ei kire enne, kui asi kindel on. Minu arust Žorikule varjukas ei meeldi, kuigi Aleksandr käib teda iga päev vaatamas ja hea ning paremaga söötmas. Veel ei taha ta inimese lähedal olla, kuid Sassi ta juba natuke usaldab ja laseb paigi teha. Mul mitte, aga ma pole seda ka välja teeninud,“ ütleb Valner.