Meedialiit sai täis 100 000 digitellimust 

Eesti Meediaettevõtete Liidu juhataja Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul on koroonakriis mõjutanud meid sarnaselt teiste Euroopa riikidega: sel kevadel on digitellijate arv teinud 15protsendilise hüppe. „See on suur hüpe, mille suurus on sarnane kõikide Eesti meediamajade puhul. Tegemist ei ole ühe artikli ostjate või juhutellijatega - lisandunud tellijad on valinud just püsitellimuse,“ ütles Viirmaa-Treifeldt. „Püsitellijate hulgas on naisi ja mehi võrdselt ning rõõmu teeb see, et 70 protsenti tellijatest on vanuses kuni 49aastased.“