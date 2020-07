SAATUSLIKUD ESSEED: Hiinas võeti professor presidendi kritiseerimise eest vahi alla 

Juunis avaldatud essees süüdistas Zhangrun riigi juhtivat erakonna võimu „fašismi esteetikaks“, mille eesmärk on purustada iseseisvaid ideid. See kriitika põhines sellel, et partei oli Beijingi äärelinnas täielikult hävitanud ühe kunstniku loodud küla, mis nendele ei meeldinud.

Zhangrun heidab riigipeale ette ka jätkuvat rahva vajaduste ignoreerimist, teineteisele järgnevaid katastroofe ja võimetust koroonakriisi ajal töötuse kasu kontrolli all hoida. „Praegu kirjutamise ajal on siiani kuulda hävitustööde müra. Lõunas jätkub epideemia levimine ja riik on üle ujutatud. See riik kannatab nii sisemiste kui välimiste raskuste all ja on omadega tupikus. Samal ajal on riiklik meedia pime ja jätkab kiidulauludega,“ kirjutas ta essees.