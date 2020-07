TERE, UKRAINLASED! Opositsiooni aetava kiilu hirmus lubab valitsus peagi võõrtöölised riiki 

Riigikogu liikmed ei saa end täna päikesekreemiga kokku määrida ja koduaias peesitada – suvepuhkuse rikub ära opositsioonierakondade kokku kutsutud erakorraline istung. Päevakavas on üks punkt: põllumajandust räsiva tööjõukriisi leevendamine.

Eelnõu sisu on küllaltki primitiivne: pikendada kõigi Eestis töölube omavate väljamaalaste võimalust siin rassida tänavu 31. detsembrini. Praeguse seisuga peaksid tööload lõppema 31. juuliga.

Koalitsiooni käest on eelnõu mõistagi saanud korralikult kriitikat – see ei lahendavat tegelikku probleemi. Vastab tõele: kindlasti saanuks Reformierakond ja sotsid kokku panna ka palju põhjalikuma plaani. Kuid sel poleks olnud erilist võimalust koalitsiooni lõhestada. Lihtsal seadusel oli aga märkimisväärselt suurem edutõenäosus.

Kui varasemalt on valitsusparteides põllumeeste (loe: maasikakasvatajate) hädakisa puuduvate töökäte teemal suuresti eiratud, siis nüüd, kui kurtjate sekka lisandusid ka kurgikasvatajad ja piimakarjapidajad, on surve poliitikutele läinud liialt suureks. Seega leidunuks riigikogu suures saalis ilmselt Keskerakonna ja/või Isamaa ridadest rahvasaadikuid, kes toetanuks opositsiooni plaani põhimõttel „parem varblane peos kui tuvi katusel“. Midagi pidi tegema.

Koalitsioon on maalinud pildi, et nemad üritavad palehigis rabades juba eelmise nädala lõpust tööjõukriisile lahendust leida. Tööd on ka tehtud, kuigi vahele mahtus veel EKRE kongress, kus üks valitsuspartei materdas Eestisse tööle tulijate motivatsioone. Lõpuks sai peaminister Jüri Ratas esmaspäeva hommikul sotsiaalmeedias hõigata: