Laagna avarii põhjustaja võis kasutada videos mängupüstolit 

Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefekt Kristian Jaani on öelnud Kuku raadio saates, et nad on saanud video selle kohta, kuidas Laagna teel kahe hukkunuga liiklusõnnetuse põhjustanud Isa Khalilov on varem sama auto tagaistmelt sõidu ajal relvataolise esemega paugutanud. Khalilovi kaitsja Indrek Põder kinnitab, et video pole filmitud Eesti vabariigis ja videos on kasutatud mängurelvi.