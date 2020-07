Süüdistus väheneb: Kajar Lemberile võib jääda vaid üks kuriteoepisood 

Prokuratuurilt laekus läinud esmaspäeval taotlus, milles palutakse lõpetada Kajar Lemberi suhtes kriminaalmenetlus viies soodustuskelmuse episoodis. „Sellega on jäänud algsest süüdistuses esitatud 19 episoodist menetlusse vaid neli episoodi. Kaitsja veendumuse järgi on nendest Kajar Lemberi suhtes aegunud veel kolm episoodi, mille osas peab kohus võtma enne asja sisulise arutelu juurde asumist seisukoha. Vastava taotluse on kaitsja esitanud juba eelmisel aastal toimunud eelistungiks ja korranud eelmisel kuul alanud kohtuistungil,“ rääkis Lemberi kaitsja Margo Lemetti Õhtulehele. Kui kohus kaitsja taotluse rahuldab, jääks sisuliseks aruteluks vaid üks Vudilaga seotud soodustuskelmuse episood summas 39 000 eurot. Prokuratuur süüdistab Lemberit selles, et ta pettis PRIA-lt välja euroraha.