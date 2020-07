Riigikohus lõpetas sadamaehituse soodustuskelmuse kriminaalasja aegumise tõttu   

Ringkonnakohtu otsuse vaidlustasid Riigikohtus kõikide süüdistatavate kaitsjad. Kaitsjad tuginesid kassatsioonides argumentidele, et kuritegu on aegunud, mõistlik menetlusaeg kohtualuste suhtes möödunud ning ringkonnakohus kohaldas süüdimõistvat otsust tehes valesti materiaalõigust ning rikkus oluliselt kohtumenetluse norme. Peamiselt heideti teise astme kohtule ette seda, et kohtuotsust tehes jättis ringkonnakohus põhjendust esitamata hindamata peaaegu kõik kaitsjate poolt esitatud tõendid, aga ka see osa prokuröri esitatud tõenditest, mis ei toeta süüdistust, vaid kaitseversiooni. See tähendab, et kohus ei ole järginud tõendite hindamise põhimõtteid ning kohtuotsuse seaduslikkuse ja põhjendatuse nõuet. Muuhulgas heideti teise astme kohtule ette seda, et viimane tunnistas usaldusväärseks PRIA tellimusel ekspertiisi teinud eksperdi arvamuse, mille ekslikud järeldused kaitsjate esitatud riiklikult tunnustatud ekspertide arvamused ühemõtteliselt ümber lükkasid.