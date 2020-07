TEATEPULK ISALT POJALE: EKRE pole monarhia ega pereettevõte! 

Mart Helme pidas laupäeval taandumise puhul EKRE kongressile kõne, kus selgitas, et tema taandumise taga pole ei rahulolematust ega intriige, vaid edukaks soorituseks tulevatel valimistel vajab erakond käiguvahetust. Suur töö on veel ees: „Liberaalid on Eesti lõhestanud!“ kostis vana Helme kõlav hääl üle saali, kui ta samal ajal vastu kõnepulti virutas ja sellega seisva ovatsiooni teenis. Sellist kõnemehelikkust uuel esimehel ei ole ja seda tunnistab ta isegi. „Kui Mart pidas kõne peast, siis mina lugesin maha,“ sõnab Martin Helme. „Jaa, Martiniga võrreldes võin olla karismaatiline ja innustav kõnemees ja liider, aga aeg valitsuses on näidanud, et majandusküsimustes ja teatud administratiivses võimekuses on Martin minust suuremaks kasvanud,“ selgitab Mart Helme, miks on aeg pojal juhtimine üle võtta.