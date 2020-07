Juhtkiri | Uus obadus pensionikogujale 

Riigi kasu on ilmne, sest kuni järgmise aasta augusti lõpuni raha sambasse mitte makstes hoiab riik kokku 350 miljonit eurot, mida saab kulutada muuks tarbeks. Teise samba maine on madala tootluse ning orjastavate tingimuste tõttu niigi kehv. Nüüd, kus sambareform peab võimaldama tulevikus pärast pikki poliitilisi vaidlusi sealt ka väljuda ja oma raha korraga välja võtta, kasutab riik ikkagi esimese öö õigust.

Mõru pilli ei mahenda ka lubadus vähemmakstud osa tagantjärele inimeste kontodele kanda, sest sissemaksete peatamine ei võimalda kogujatel täiel määral osa saada eeldatavast kriisijärgsest börsihüppest. Riik küll lubab kompenseerida ka saamatajäänud tulu, kuid ei pruugi teha seda täies mahus. Sel juhul tuleb välja, et riik võtab pensionikoguja käest sunniviisiliselt laenu, kuid inimene maksab riigile selle eest veel peale. Jumet oleks asjal vaid juhul, kui laenuandmine kompenseeritaks kopsaka tootlust ületava lisapreemiaga.

Nüüd aga saavad kahjurõõmu tunda vaid need, kel omal ajal jätkus oidu peibutamisest hoolimata II sambaga mitte liituda. Maksete peatamine rikub ka solidaarsuspõhimõtet, sest nii masu ajal kui praegu nöögitakse vaid II sambaga liitunuid, kõik ülejäänud aga saavad nautida äravõetud 350 miljoni kulutamise vilju.

Võimalik, et seekordse riigi käe sambasse ajamise üks tagamõte ongi usalduse teadlik kõigutamine, et pettunud rahvas võtaks võimaluse avanedes oma säästud sambast välja ning suunaks tarbimisse. Pealegi olnuks riigil hea võimalus vajalik raha ka rahvusvaheliselt turult saada, sest kuu tagune riiklik võlakirjaemissioon lõppes ligi kaheksakordse ülemärkimisega. Rahvusvahelise odava raha üleskorjamise asemel ajab riik käe oma inimeste säästudesse. Mõistlikku põhjust, miks riik astub sammu, mis on kahjulik nii talle endale kui ka II sambaga liitunule, pole keegi suutnud veel arusaadavalt seletada.