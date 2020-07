Seisukoht Seisukoht | Kes on EKRE tegelik juht? Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 19:03 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Võinuks arvata, et Mart Helme teatab EKRE juhiks mittekandideerimisest piisava ajavaruga, et karusellile hüpata jõuaksid needki, kes pidasid perspektiivituks kandideerida Mardi kõrval, kuid tema taandumisel oleksid tahtnud Martin Helmega jõudu proovida. Avalikkuse seisukohalt oleks olnud huvitav jälgida nende debatte, saada aimu, kas erakonna sees on ka erinevaid vaateid, nii nagu me nägime sotside esimehevalimistel.