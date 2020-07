Fotograafia alustalad aitavad jäädvustada pilkupüüdvaid pilte – 5 nippi, mida tasub teada! 

Kui oled mõelnud kompositsiooni ja valgustuse üle ning märganud midagi silmatorkavat, mis väärib maailmaga jagamist, siis on viimane aeg oma annet näidata. Huawei Next Image on maailma suurim nutitelefonide fotograafia ja videovõistlus, mis on avatud kõigile Huawei seadmete omanikele, kes soovivad jagada enda inspireerivaid jäädvustusi igapäevaelust. Konkursil on kuus erinevat kategooriat: „lähedal-kaugel“ (Near Far); „head ööd“ (Good Night); „tere, elu!“ (Hello, Life!); „näod“ (Faces); „jutuvestja“ (Storyteller) ja videoformaadi jaoks mõeldud Live Moments’i kategooria.