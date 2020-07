Trump kärgib, aga skulptuure ei jäeta rahule  

„Kolumbuse kuju mahavõtmine oli osa meie riigis ja rahvusvaheliselt toimuvast ajaloo ümberhindamisest, mille jooksul on leitud, et mõned monumendid võivad paljude jaoks olla solvavad ja meenutavad nende kallal toime pandud genotsiidi,“ ütles linnapea Bernard Youngi (demokraat) pressiesindaja ajalehele The Baltimore Sun. Kolumbust peetakse kui Ameerika avastajat süüdlaseks siis alguse saanud põliselanike orjastamises, tapmises ja rõhumises. Juba varem on Kolumbuse kujud maha võetud paljudes Ühendriikide linnades, näiteks Richmondis, Miamis, Bostonis jm. Üleüldine vandaalitsemine USA koloniaalminevikuga seonduvate ajalooliste isikute kujude kallal algas pärast seda, kui valgenahaline politseinik lämmatas 25. mail Minneapolises surnuks mustanahalise George Floydi.