TUGEVAD VIHMAHOOD JAAPANIS: hooldekodus hukkus üleujutuse tõttu 14 inimest 

Üleujutus. Foto on illustratiivne. Foto: Pixabay

Enneolematud vihmad on põhjustanud Jaapani lõunaosas Kyushu saarel üleujutusi ja maalihkeid. Seetõttu on hukkunud vähemalt 16 inimest ja kümmekond inimest on kadunud, vahendab BBC