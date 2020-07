Vambola Paavo | Jätame maasikad põllule või korjame siiski? 

Häirekella lööjateks on suured kasvatajad, kellel marjade all paarkümmend hektarit või enamgi. Siiani toimis edukalt ukrainlastele rajanenud ärimudel. Võõramaalased tulid ja tegid töö ära. Paari kuu teenistus Eestis võrdus kodumaal makstava aastapalgaga. Koroonakriis sulges piirid ja pani stopptule põlema. Enam nii lihtsalt ei lähe. EKRE on võõrtööjõu sissetoomisel rangem kui kunagi varem ega taha midagi kuulda Ukraina marjakorjajatest.

Uppuja päästmine on enda asi. Tulebki pea tööle panna ja mõelda kuidas ma olukorrast välja rabelen. Riik ei ole tuletõrjekomando, mis iga säutsu peale sündmuskohale tõttab. Millega tegelesid maasikakasvatajad sügis-talvisel perioodil? Tundub, et elati mingis mullis ja heietati sinisilmselt lootust - küll need ukrainlased tulevad. Turundus on äri selgroog, see peab seisma tugevatel jalgadel. Ka tööjõu palkamine ning konkurentsivõimelise palga maksmine on osa strateegiast. Tänavu on näha, kas makstava raha eest - korjajale 70 senti kilost - tuleb keegi põllule. Huvilisi oleks, kui tasu oleks üks euro. Eesti maasikaparun on varmas kurtma, aga raatsi senti rohkem maksta. Kui midagi nihu läheb, tullakse riigilt toetust nõudma.