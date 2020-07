Las kallab! Uuel nädalal ei tasu vihmavarjuta kodust lahkuda  

Teisipäeval on öösel sajuhooge hõredamalt, päeval aga laialdaselt. On äikese võimalus. Tugev edelatuul päeva peale tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 16 kuni 20 kraadi.



Kolmapäeval on öisel ajal sadusid harva, kuid päeval loob jahe ja võrdlemisi niiske õhumass madalrõhkkonna toel tõusvateks õhuvooludeks soodsad tingimused. Arenevatest rünksajupilvedest tuleb vihmahooge, on äikest. Jätkub edela- ja läänetuule nõrgenemine. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 16 kuni 20 kraadi.



Neljapäeval liigub üle Eesti väike kõrgrõhuhari. Pilvi on hõredamalt ja ja sajuhooge on üksikuid. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, päeval 17 kuni 20 kraadi.



Reedel jõuab Läänemere õhuruumi uus madalrõhkkond, mis toob vihma ja tuult. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 16 kuni 20 soojakraadi.