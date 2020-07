Yana Toom Helmele: on aeg minna puhkama 

"Ida-Virumaa stigmatiseerimine ja inimeste jagamine omadeks ja mitte omadeks on muidugi sellise siseministri poolt ootuspärane, kuid siiski lubamatu. Riigimees peaks tundma rõõmu selle üle, et ka teisest rahvusest inimesed on Eesti poliitikas esindatud. Aga ei, sellega ähvardatakse. Ja veel niisugusel viisil, mida intelligentne inimene endale ei luba - andes edasi (ei tea, kui adekvaatselt) nelja silma all toimunud vestlust. Ja jättes mainimata, mis oli vastus. Tõesti, on aeg minna puhkama," kommenteerib Yana Toom.