Tanel Kiik vibutab hoiatavalt sõrme EKRE suunas: me ei ehita müüre Eestimaal elavate rahvuste vahele 

"Kuulates EKRE juhtide sapiseid sõnavõtte koalitsioonikaaslaste ja paljude Eestimaa elanike aadressil meenus just see Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna koalitsioonilepingu aluspõhimõte.

Peaminister Jüri Ratase ja Keskerakonna missioon on alati olnud ühendada inimesi sõltumata soost, vanusest, rahvusest või muudest tunnustest. Arvamusuuringud näitavad, et oleme seda ka suutnud. Me ei ehita müüre Eestimaal elavate rahvuste vahele ega vastanda inimesi nende sünnipaigast või päritolust lähtuvalt. Eesti peab olema hea, turvaline ja kaasav elukoht kõigile meie inimestele. See on lihtne tõde, mida peaks väga hästi teadma ning austama ka EKRE juhid," meenutab Kiik koalitsioonipartneritele.