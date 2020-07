Siim-Sander Vene: ma ei taha saada hoiatavaks näiteks pankrotis sportlasest 

Ott Kiivikas ütles reedel investeerimisfestivalil esinedes, et tema rõhutab praegu väga palju noorsportlastele, kuidas tuleb võimalikult varakult hakata ette mõtlema ajale, kui sportlaskarjäär jääb selja taha. Kui palju sina läbi investeerimise tegeledki tuleviku planeerimisega?

Mingi osa ikka. Neid näiteid, kuidas oli kehvasti läinud ja lausa pankrotis lõpetatud, oli sel ajal, kui ma elu esimesed palgad sain, sportlaste näol omajagu. Noorest peast on see mulle kuklasse jäänud, et selline näide ma ei tahaks kunagi olla. Mingisugune mõte on alati olnud, et midagi tuleks teha.

Selle kõigega läheb aega. Too hetk ei olnud veel nii palju infot ja teadmisi, mida nüüd tuleb aastatega aegamisi juurde. Mingil hetkel on tähtis tulevikule mõelda, sest sportlaselu võib ühel hetkel päevaga otsa saada. Keegi ei tea kunagi, kuidas või kui kaua see kestab.

Möödunud korvpallihooaeg oli ootamatusi täis. Sina olid koroonakriisi algul selle keskmes Itaalias. Mis tulevik edasi toob?

Eks ma loodan, et elu läheb enamvähem normaalses rütmis edasi. Sügisel tuleb mingil hetkel Hispaaniasse (Vene uueks koduklubiks on Fuenlabrada – V. V.) ära minna ja eks kohapeal näeb, kuidas täpsemalt asjad on, aga arvan, et kõik peaks enamvähem korras olema.

Eestis on suveks loodud koondislastele korvpallikodu. Millised on muljed?

Peaaegu poolteist kuud oleme seal trenni teinud. Hea ettevõtmine! Ei ole mingit hullu kohustust kaelas, aga ka mitte tühja tegemist. Mõnus on seal käia ja see ei võta samas tervet päeva ära. Saab täpselt oma asjad ära teha.