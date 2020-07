Armsaim amet maailmas? Tartu loomade varjupaik otsib kassipoegade süleshoidjaid 

Süleshoidjaks saab tulla inimene kes on täisealine, suudab kinni pidada varjupaiga hügieeninõuetest ja kellel on aega vähemalt tund, et üht kassipoega süles hoida.

Kuigi kassipoegade süles hoidmine tundub mõnusaim amet maailmas, on need kassilapsed metsikud ning vajavad seetõttu inimesega harjumist. Seetõttu peab süleshoidja kandidaadil olema ka piisavalt julgust, et turtsuva, sähiseva ja rabeleva kassipojaga toime tulla, ja kannatust, et looma rahustada.

"Tuletame meelde, et tegemist on esialgu ainult välimuse poolest nunnude kassipoegadega – ehk et nende sotsiaalseks saamine on tõsine (ja pisut ohtlikki) töö. Süleshoidja eesmärk on harjutada inimvõõraid kassipoegi inimkäega, et aidata neil paremini kodusid leida. Sobib neile, kel on kannatust tund aega ühte mitte kõige sõbralikumat kassipoega vaikselt rahustada ja silitada," selgitab varjupaik.