INTERVJUU | Erakonna juhi ametikohalt taandunud Mart Helme: Martin on isast suuremaks kasvanud 

Millise tundega andsite teatepulga Martin Helmele üle?

Väga hea tundega. Mul ei olnud mingit põhjust esimehe ametit maha panna, ei olnud rahulolematust, ei olnud intriige, aga tehes teatud analüüsi ja vaadates lähenevaid valimisi leidsin, et erakonna tulevase edu seisukohast on see mõistlik samm.

Martin Helme ütles, et teil on aukartust äratavalt suured kingad mida täita.

Tegelikult ei ole. Number 43.

Kas uuel esimehel on piisavalt suur jalg?

On küll. Oleme Martiniga teinud erakonda tandemina algusest peale. Praegu pole erakonnas kedagi teist, kes tunneks poliitikat, erakonna toimimist ja seda, kuidas erakonda edasi viia paremini kui Martin. Me oleme neliteist kuud olnud valitsuses ja see on näidanud, et et majandusküsimustes ja teatud administratiivse võimekuse osas on Martin isast suuremaks kasvanud.