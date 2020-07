INTERVJUU | EKRE uus juht Martin Helme: Mart leiutas käigult, mina töötan süstemaatilisemalt 

„Mart Helme on suur improviseerija. Ka täna, tema rääkis peast, mul oli kõne ette valmistatud. Selline distsiplineeritud ja fokusseeritud planeeritud poliitiline tegevus on meie vahe, võrreldes Mardiga, kes käigult leiutas,“ ütleb EKRE kongressil erakonna uueks juhiks valitud Martin Helme. „Ma arvan, et ma töötan natuke süstemaatilisemalt.“

Mis tundega võtate teatepulga Mart Helmelt üle?

Esiteks muidugi suure aukartuse ja tänutundega Mardi ees, kes on tohutult tööd teinud, kandnud väga suurt vastutust ja teinud seda minu meelest silmapaistvalt edukalt. Seda lüüa või paremini teha, see nõuab väga tõsist omapoolset pingutust.

Teisest küljest ka suhteliselt suure meelerahuga, sest me oleme ikkagi erakonda pikalt koos teinud, poliitikas koos pikalt olnud ja seega päris karastunud. Ega siin nüüd midagi uut ja üllatavat väga ju ei ole.

Ütlesite oma sõnavõtus, et teil on nüüd aukartust äratavalt suured kingad täita. On teie jalg piisavalt suur, et neisse mahtuda?

No ju ta peab ka kasvama, aga ega ma päris pisikese varbaga ei ole.