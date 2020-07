EKRE Kongressi poliitiline avaldus: Eesti vajab rahvusliku majanduse taassündi! 

2020. aastal on Eesti inimeste elatustase jätkuvalt alla Euroopa Liidu

keskmise ning maailm seisab silmitsi viimase saja aasta rängima

majanduskriisiga. On positiivne, et valitsus on kriisi pehmendamiseks

langetanud makse ja süstib majandusse sadu miljoneid lisaraha – nii on

praeguse koalitsiooni majanduspoliitika tunduvalt asjatundlikum kui

eelmise kriisi aegne rumal ja lühinägelik lähenemine, mille tulemusel

tabas Eestit 2009. aasta masu ajal rängim majanduslangus Euroopas. See

tõi kaasa meie inimeste massilise väljarände ning tekitas järgnevatel

aastatel tööjõukriisi, mida nüüd üritatakse lahendada odavtööjõuga

slaavi riikidest.