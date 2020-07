Ivo Linna: "Elagu neegrid, kes söövad Eskimo jäätist ja moorapäid!" 

Meie esivanemate välja mõeldud sõnas "neeger" ei ole tumedanahaliste inimeste kohta midagi halvustavat, kirjutab Ivo Linna Saarte Hääles, et nõustub Linnar Priimäega, kes ühes saates ütles: see sõna on minu emakeeles, minu ema rääkis nii.

"See, et sõna "eskimo" olevat halvustav ning seepärast peaks ümber nimetama ka Eskimo jäätise – kes kurat selliseid lollusi välja mõtleb?" leiab Linna, et kui üks väga hea jäätis kannab põhjarahva nime, on see hoopis suur kummardus eskimotele.

"Eluaeg on maiustatud moorapeadega, aga nüüd leiab keegi, et see nimi on kellelegi solvav!" kirjutab Linna.