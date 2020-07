President Rüütel: laus-liberaalne majandusmudel ei õigustanud ennast 

Arnold Rüütel Foto: Martin Ahven

President Arnold Rüütli tervitus EKRE kongressi delegaatidele jakülalistele, mille esitas Henn Põlluaas."Lugupeetud kongressist osavõtjad!Lubage mul tervitada teid ja teie kaudu kõiki meie erakonna liikmeid.Oleme üks nendest erakondadest, kes on suutnud peale 14. märtsi 2019.aasta Riigikogu valimisi oma liikmeskonda kasvatada tervelt 125 liikmevõrra. See annab meile kinnitust, et erakonna juhid on teinud tublittööd ja suutnud üldsuseni viia uudseid sõnumeid ning veendumust, etainult koos suudame liikuda mööda jätkusuutliku arengu rada.29. aprillil 2019. aasta moodustatud kolmikliidu valitsuses on meieerakonnale usaldatud viie ministeeriumi juhtimine. Valitsusvastutusekandmine veidi rohkem kui aasta jooksul ei ole olnud kerge. Opositsiooniturmtule all on tulnud välja vahetada mitu meie erakonna ministrit,kaitsta erakonda pooltõdede ja sageli ka otsese pahatahtlikkuse eest.Olen endiselt veendunud selles, et 29. aprillil 2019. aasta moodustatudkolmikliidu valitsus oli õige otsus