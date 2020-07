Mart Helme lubab, et erakonnast ta ei lahku, sest EKRE siht on saada peaministriparteiks 

EKRE esimees Mart Helme rääkis oma tänases kõnes, et paljud ootavad talt selgitust, miks ta nädal tagasi teatas, et ta tänasel kongressil erakonna esimeheks ei kandideeri.

"Mingit survet, mingit rahulolematust, mingit organsiatoorset põhjust ei ole. Põhjus on selles, et me ei saa jätkata mugavustsoonis. Kui sa tahad maailma paremaks teha, siis tuleb alustada iseendast. Kui tahad erakonda paremaks teha, siis tuleb alustada iseendast, kui tahad poliitikas senisest veel rohkem teha, siis tuleb alustada iseendast," selgitas Helme.