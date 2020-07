Surmaga lõppenud avarii uurimine läks lõpetamisele: poja kaotanud juhi kohtuasi tooks uusi kannatusi 

Mullu 6. augustil sõitis Tartumaal Tartu-Tiksoja tee ristmikul Chrysler ette liinibussile Scania Irizar. Uurimine selgitas, et Chrysleri juht viibis perega Eestis ja sõitis toona Tartust Tallinnasse. Juhil on Vene kodakondsus ja ta elab perega Soomes. Enne ristmikku võttis ta hoo maha, vaatas koos abikaasaga vasakule ja paremale ning enda arvates veendus, et kedagi ei tule. Viimasel hetkel nägi ta, et vasakult tuleb buss. Chrysleri juht andis gaasi lootes läbi pääseda, kuid kahjuks toimus kokkupõrge. Auto tagaistmel istunud poeg viidi vigastatuna haiglasse, kus ta 10. augustil suri. Liiklusõnnetuse aktist nähtub, et kannatanu ei kasutanud turvavööd.