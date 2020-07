Koroonakriis või õpihuvi? Varasemast rohkem noori tahab ülikoolis õppida 

„Huvi magistriõppe vastu on palju suurem. See on küll ainult kõhutunne, aga see võib olla seotud koroonateemaga. Välismaale on praegu keeruline õppima minna ja paljud meil bakalaureuse õpingud lõpetanud ning ka välismaal ülikooli lõpetanud leiavad, et Eesti on hea ja turvaline koht õppimiseks,“ ütleb Tartu Ülikooli vastuvõtu talituse juhataja Tuuli Kaldma.

Eesti Kunstiakadeemia kommunikatsioonijuht Solveig Jahnke sõnab, et tunduvalt on kasvanud huvi eestikeelse magistriõppe vastu ning eeskätt sessioonõppena korraldatud õppekavade vastu: „See on muidugi spekulatsioon, aga võib-olla on inimestel tekkinud nüüdses olukorras rohkem aega õppimiseks.“