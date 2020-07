Eesti uudised EKSKLUSIIVINTERVJUU | Endine FBI peadirektor: 11. septembri rünnakute eel küsisin ma suuri rahasummasid terrorismiga võitlemiseks, poliitikud ei andnud peaaegu midagi Viljar Voog , täna, 09:38 Jaga: M

Louis Freeh ja Bill Clinton – viimane pani esimese ametisse, aga lõpuks olid mehed korralikult tülis. Oma raamatus väitis Freeh, et ainus põhjus, miks ta kaheksa aastat FBI peadirektori ametit pidas, oli veendumus, et ta tahab ära näha järgmise USA presidendi, et Clinton ei saaks määrata tema järeltulijat. Foto: Mark Reinstein/Shutterstock/VidaPress

Kui USA otsustab Eestis rahapesu võimaldanud Skandinaavia panku karistada hiiglaslike rahatrahvidega, loodab Eesti kannatatud mainekahju eest saada neist summadest osa. Eesti valitsus on seda lootust vedama palganud endise FBI peadirektori Louis Freeh’, kes rääkis Õhtulehele oma kireva karjääri õppetundidest.