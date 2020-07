Lusikatäis Amazonase mulda kubiseb seentest 

Seened on elurikkuse analüüsimisel seni suurema tähelepanuta jäänud, sest suur osa neist elab peamiselt maa all ja seega märkamatult, kirjutab BBC News. Eriti vähe on uuritud troopiliste maade seeni, kuid Brasiilia vihmametsa pinnase elurikkus on vapustav. Geenianalüüs näitas, et enamik sealt leitud seentest olid tundmatud või praeguste teadmiste põhjal äärmiselt haruldased.